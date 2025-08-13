Sterrenregen boven Sellingen: meer satellieten dan vallende sterren

SELLINGEN – Gisteravond stond de hemel boven Sellingen in het teken van de jaarlijkse sterrenregen. Staatsbosbeheer organiseerde een speciale avondwandeling, begeleid door natuurgidsen Ronald en Cornelis en sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen.
Om 22.00 uur vertrokken twintig deelnemers vanaf het beheerkantoor van Staatsbosbeheer naar een donkere open plek tussen Sellingen en Jipsinghuizen – één van de donkerste locaties van Nederland, buiten de Waddeneilanden. Liggend op matjes genoten ze van de stilte en de ruimte, ver weg van kunstlicht.
Door de felle maan en bewolking was het zicht beperkt. Toch werden in anderhalf uur tijd zes vallende sterren gespot, naast maar liefst tachtig kunstmanen. Een bijzonder hoogtepunt was het “treintje van Musk”: achttien Starlink-satellieten van SpaceX die in een keurige rij door de nacht gleden.
Ondanks de wisselende omstandigheden kregen de deelnemers zo een fascinerend inkijkje in het nachtelijke schouwspel boven hun hoofd – waar natuur en technologie elkaar ontmoeten.
Foto’s en info: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg