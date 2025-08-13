Van bedlegerig naar de wereldwijde Country Top 40 – de opmerkelijke comeback van Kirsten Alting

TER APEL – Jarenlang lag zangeres Kirsten Alting (Nederland) 24 uur per dag bedlegerig, getroffen door een zeldzame en ernstige bindweefselziekte. Er was geen uitzicht op herstel: ze leefde onder palliatief beleid, en artsen vertelden haar dat ze nooit meer zou zingen — en zelf geloofde ze dat ook. Toch wist ze, tegen alle verwachtingen in, terug te keren. In 2025 staat ze weer op het podium én in de internationale hitlijsten: haar nieuwste single Window of Opportunity bereikte deze zomer nummer 9 in de wereldwijde Country Top 40, tussen grootheden als Randy Travis en Willie Nelson.
Internationaal succes en plotselinge stilstand
Kirsten begon al op jonge leeftijd met zingen en optreden, maar haar doorbraak volgde in 2014 na de release van haar debuutalbum. Dat leverde direct internationaal succes op: een nummer 1-hit in de Amerikaanse gospelcharts, een Top 10-positie als Best Upcoming Artist in de USA, én een nominatie voor de Nederlandse Zilveren Duif Award.
Toen kwam het keerpunt: een leven volledig in bed, afhankelijk van medische hulpmiddelen, zonder hoop op genezing. “Ik kon op een gegeven moment niet eens meer muziek luisteren. Het was te pijnlijk, omdat ik dacht dat ik nooit meer zou zingen,” vertelt Kirsten. “En dat dachten de doktoren ook.”
Van gospelroots naar breed countryrepertoire
Met doorzettingsvermogen, geloof en de juiste medische zorg vocht Kirsten zich terug. Tegenwoordig richt zij zich op een breed countryrepertoire waarin zij zowel gospel als seculiere nummers brengt. Die mix opent de deuren naar uiteenlopende podia, van festivals tot theaters. Ze trad inmiddels op in binnen- en buitenland, waaronder in Engeland, en haar muziek wordt wereldwijd op radio gedraaid.
Nu zingt ze opnieuw — met een helder, krachtig geluid en warme lage tonen — en bereikt ze een wereldwijd publiek met songs over hoop, geloof en veerkracht.
Window of Opportunity Tour & nieuw album
Dit najaar geeft Kirsten vier concerten verspreid door Nederland. Elk optreden combineert muziek en persoonlijke verhalen, met als rode draad dat er zelfs in de moeilijkste omstandigheden hoop kan zijn.
Daarnaast werkt Kirsten aan een volledig nieuw album, waarvoor zij samenwerkt met internationaal gerenommeerde muzikanten, waaronder Gordon Mote (bekend van o.a. Carrie Underwood en Alan Jackson) en Wanda Vick. Het album zal bestaan uit zowel nieuwe gospel- als seculiere countrynummers.
“Mijn optredens zijn meer dan alleen muziek,” zegt Kirsten. “Ze zijn momenten van bemoediging, hoop en verbinding. Ik wil laten zien dat zelfs als alles onmogelijk lijkt, er nog steeds een weg is.”
Meer informatie: www.kirstenalting.com
Bron: Kirsten Alting
Catharina Glazenburg