Weet je nog…? Een nieuwe serie straatinterviews uit het Oldambt

OLDAMBT – Armijn Meijer en Peter Drent, beiden woonachtig in Blauwestad, hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke passie om de regio meer positiviteit te geven. Met hun energie en enthousiasme gaan ze de straat op om verhalen en herinneringen vast te leggen. Dat doen ze in de vorm van Weet je nog – korte, pakkende straatinterviews waarin persoonlijke of actuele vragen worden gesteld, vaak met een knipoog naar het verleden. De filmpjes worden uitgezonden bij RTV GO.
Het eerste filmpje draait om de vraag: “Weet je nog de eerste keer dat je verliefd was?” De opnames vonden plaats op de zaterdagmarkt in Winschoten, onder een stralend zonnetje. Met een warme en open insteek hopen Armijn en Peter de kijkers te inspireren en te verbinden met de regio, door middel van verhalen die iedereen herkent en waardeert.
Vanaf eind oktober zullen er regelmatig nieuwe afleveringen verschijnen, met dynamische en verrassende vragen die uitnodigen tot mooie gesprekken. Armijn en Peter leerden elkaar kennen in de wijk Havenkwartier van de Blauwestad en sporten samen in Winschoten. Peter brengt zijn passie voor video en montage mee, terwijl Armijn met zijn vlotte babbel en luisterend oor de gesprekken op gang trekt. Een duo met potentie – en wie weet waar dit avontuur hen én de regio allemaal nog gaat brengen.
Bron: Peter Drent
Catharina Glazenburg