500 ste pleziervaartuig van 2025 vaart Veendam binnen

VEENDAM – Vanmorgen voer het 500ste pleziervaartuig van 2025 Veendam binnen.
Burgemeester Annelies Pleyte verwelkomde namens de gemeente Veendam in de haven aan de Molenstreek de opvarende van het pleziervaartuig met een Veendam tas en een bos bloemen.
De gelukkige was Bouwe Gall uit Franeker, die met zijn pleziervaartuig Snuitje en poes Puk op doorreis richting Stadskanaal, Emmen, Hoogeveen en de Weerribben is. Hij is voor de derde keer met zijn boot in Veendam. Wat het varen zo leuk maakt volgens Bouwe? Dat je altijd nieuwe avonturen meemaakt!
Bron: Peter Panneman/Gemeente Veendam
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl