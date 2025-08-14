55e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi op 23 en 24 augustus 2025 in Ter Apel



TER APEL – In het weekend van 23 en 24 augustus 2025 vormt het Moekesgat in Ter Apel opnieuw het decor voor het grootste tweedaagse waterpolotoernooi ter wereld: het 55e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi.

Dit jaar doen bijna 130 teams mee, afkomstig uit maar liefst acht landen, waaronder voor het eerst ook een team uit Oekraïne. Daarnaast zijn teams uit Zweden, het Verenigd Koninkrijk en steeds meer Duitse teams van de partij.



Een internationaal sportfeest

Het toernooi trekt jaarlijks honderden sporters, coaches en supporters. De combinatie van sportiviteit, internationale ontmoetingen, teambuilding en een unieke sfeer maakt het evenement geliefd bij deelnemers én bezoekers. Overdag is het publiek van harte welkom om gratis de wedstrijden te komen bekijken en de sportieve ambiance te proeven.



340 wedstrijden en een sterk scheidsrechterskorps

In totaal worden er maar liefst 340 wedstrijden gespeeld, onder leiding van een 35-koppig scheidsrechterskorps. Voor alle scheidsrechters en deelnemers is dit het eerste waterpolotoernooi na de zomervakantie – een ideaal moment om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te starten en te werken aan teambuilding.



180 vrijwilligers en maatschappelijke betrokkenheid

Het succes van het toernooi is mede te danken aan de inzet van maar liefst 180 vrijwilligers. Marloes Jeuring, verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie, vertelt: “We zijn enorm trots dat zoveel mensen zich belangeloos willen inzetten voor onze vereniging. Niet alleen onze eigen leden, maar ook vele vrijwilligers uit onze samenwerkingsvereniging ESTA (Stadskanaal, Emmen en Ter Apel) dragen hun steentje bij. Daarnaast kunnen we rekenen op tal van dorpsgenoten die ZEPTA al jarenlang een warm hart toedragen. Samen maken zij dit toernooi mogelijk en zorgen ze ervoor dat alles op rolletjes loopt.”

Ook dit jaar ontvangt ZEPTA dagelijks hulp van bewoners via het Job Office van het COA, die een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie.



Trots op terugkerende én nieuwe teams

Boris Volker, verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding en de gehele toernooicompetitie, vult aan:

“Het is prachtig om te zien dat zoveel teams jaar na jaar terugkeren naar Ter Apel. De meeste teams komen elk jaar weer, maar we verwelkomen ook altijd nieuwe teams die ons weten te vinden. Sommige ploegen leggen enorme afstanden af – soms bijna twee dagen reistijd – maar vinden het absoluut de moeite waard. We bieden een uniek sportevenement voor elk niveau, en voor een brede leeftijdscategorie van 18 tot 70+.”



Feestavonden exclusief voor waterpolo-community

Op vrijdag- en zaterdagavond vinden de feestavonden plaats in de feesttent. Om de drukte beheersbaar te houden, heeft de organisatie besloten het feest exclusief toegankelijk te maken voor iedereen die binding heeft met waterpolo en zwemvereniging ZEPTA. Er vindt dus géén kaartverkoop plaats voor extern publiek zonder binding met het toernooi of ZEPTA.



Trots op 55 jaar toernooihistorie

Frank Schoenmaker, voorzitter van de toernooicommissie, besluit: “We zijn als vereniging enorm trots dat we voor de 55e keer zo’n prachtig en uniek waterpolotoernooi mogen organiseren. Wat ooit begon als een klein lokaal toernooi, is in de afgelopen tientallen jaren uitgegroeid tot het grootste tweedaagse waterpolotoernooi ter wereld. De locatie is uitermate geschikt voor dit evenement en daarmee zetten we Ter Apel en de gemeente Westerwolde ieder jaar weer positief op de kaart.”



Meer informatie

Het volledige programma en alle praktische informatie zijn te vinden op www.waterpolotournament.com

Bron en foto’s: Frank Schoenmaker, Organisator ZEPTA Waterpolotoernooi

Catharina Glazenburg