Aziatische hoornaar rukt op – herkenning, risico’s en bedreiging voor biodiversiteit

NOORD-NEDERLAND – In het noorden van Nederland neemt het aantal meldingen van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) toe, maar de stijging gaat minder snel dan verwacht en blijft achter bij de toename in de rest van het land. Dit kan erop wijzen dat het aantal nesten daadwerkelijk lager ligt dankzij het effectieve bestrijdingswerk van vorig jaar. Tegelijkertijd is het mogelijk dat er nog te weinig bewustzijn is over de impact van deze invasieve soort, waardoor meldingen achterblijven.
Bewust
Ferdinand Kruize van ongediertebestrijding Uit de Rats bestrijdt de Aziatische hoornaar in opdracht van NatuurlijkRob. Deze bestrijding wordt gefinancierd door de provincies in Noord-Nederland. “We zien dat het aantal meldingen minder hard stijgt dan in de rest van het land. Ik hoop dat dat positief is en er echt een minder snelle toename is”, zegt Kruize, maar ik ben bang dat we hier in het noorden van het land er nog niet genoeg bewust van zijn. “Het is cruciaal dat mensen alert blijven, de soort leren herkennen en waarnemingen blijven doorgeven.”
Herkenning
De Aziatische hoornaar is duidelijk kleiner dan de Europese hoornaar, heeft een overwegend zwart lichaam met een opvallend oranje-gele band op het vierde achterlijfsegment en gele poten. De kop is zwart met een oranje gezicht. Ze bouwen in deze tijd van het jaar grote, bolvormige nesten, meestal hoog in bomen, maar soms ook in gebouwen of struiken, de zogenaamde secundaire of zomernesten.
Gevaar voor biodiversiteit
De Aziatische hoornaar jaagt intensief op bijen, hommels en andere bestuivers, waardoor lokale ecosystemen onder druk komen te staan. Minder bestuivers betekent minder bestuiving van bloemen en gewassen, wat zowel de natuur als de landbouw kan treffen.
Wat te doen bij een waarneming
- Maak op veilige afstand een foto van het insect of nest.
- Noteer de locatie.
- Meld de waarneming via www.waarneming.nl of stuur een mail naar info@uitderats.nl (een lokale imker benaderen kan ook).
Ingezonden door Uit de Rats