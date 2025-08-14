Disney Destiny heeft bouwsteiger Meyer Werft verlaten

PAPENBURG – Het nieuwste cruiseschip van Disney Cruise Line, de Disney Destiny, heeft zaterdag de grote bouwsteiger van de Meyer Werft in Papenburg verlaten. Het schip, nog in aanbouw, is het derde exemplaar uit de zogeheten Wish-klasse en ligt nu aan de steiger in de werfhaven, waar de afbouw wordt voortgezet. De werkzaamheden richten zich de komende maanden vooral op het interieur.
De Disney Destiny is het zesde schip dat de Meyer Werft voor de Amerikaanse rederij bouwt. Het blijft tot na de zomer in Papenburg. Daarna volgt de oversteek over de Eems richting Noordzee. De exacte datum van die vaartocht is nog niet bekend. Oplevering van het schip wordt in het najaar verwacht, na succesvolle proefvaarten op de Noordzee.
Na de Atlantische oversteek met bemanning wordt de Destiny verwacht in thuishaven Fort Lauderdale (Florida). Daar begint op 20 november 2025 de eerste officiële cruise.
De scheepswerf in Papenburg zal na de Destiny nog drie nieuwe schepen bouwen voor Disney Cruise Line, met opleveringen gepland tussen 2027 en 2031.
Gegevens Disney Destiny:
- Lengte: 341 meter
- Breedte: 41 meter
- Gastenkamers en suites: 1.256
- Maximale bezetting: 3.500 passagiers
- Bemanning: 1.555
Bron: Meyer Werft
Foto’s: Catharina Glazenburg