Drukke nacht voor brandweer Stadskanaal

STADSKANAAL – De brandweer van Stadskanaal had vannacht de handen vol aan meerdere branden.
In de omgeving van de Lyceumlaan stonden rond middernacht op meerdere locaties zes auto’s in brand. Een van de auto’s stond vlakbij een flatgebouw. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middel-brand. Brandweer Stadskanaal kreeg assistentie van hun collega’s van Gasselternijveen.
Eén auto kon snel worden geblust; de andere vijf raakten ernstig beschadigd. De brandweer wist overslag naar gebouwen te voorkomen.
Om iets voor half twee gingen de piepers van brandweer Stadskanaal opnieuw af. Aan de Burgemeester Reyndersstraat stond bij een speeltuin een houten speeltoestel in brand. Ook was er brand in meerdere kliko’s.
De politie doet onderzoek naar de branden en verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844.
Foto’s: 112Stadskanaal
Catharina Glazenburg