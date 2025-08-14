Feest van Verbinding in ’t Moment Veelerveen

VEELERVEEN – Aanstaande zondag wordt bij het kerkje ’t Moment in Veelerveen het Feest van Verbinding gevierd.
Om 10.00 uur is er een Bijbelse presentatie, met als thema: Waar gaan we naartoe?
Van 13.00 tot 17.00 uur staan er marktkraampjes rond de kerk en in de privé tuin. Er is voor elk wat wils. Ook is er een inloop djembee sessie en voor de kinderen circusactiviteiten met circus Stip.
Om 17.00 uur kan er gezamenlijk gegeten worden. Hiervoor dient u zich aan te melden: 0597 541528.
’t Moment vindt u aan de Veelerveensterweg 104.
Bron: Marrianne en Hans ’t Moment, Veelerveen
Catharina Glazenburg