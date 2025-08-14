DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is tussen 17.40 en 18.10 uur op de parkeerplaats van de Lidl aan de Karl-Hillers-Straße in Papenburg een zwarte BMW aangereden. De schade aan het achterste spatbord aan de bijrijderskant bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Haren
Gistermiddag is op de Harener Berg in Haren tijdens het rijden een Audi Q7 in brand gevlogen. De 28 jarige bestuurder wist, toen hij rook onder de motorkap vandaan zag komen, de wagen veilig aan de kant van de weg te zetten en deze te verlaten. Kort daarna stond het voertuig in lichterlaaie. Het vuur werd door de brandweer geblust. De wagen kan als verloren worden beschouwd.
Schüttorf
Bij een vechtpartij bij een discotheek aan de Bentheimer Straße in Schüttorf zijn zondagmorgen om 5.30 uur twee mannen zwaar- en een man lichtgewond geraakt. Volgens getuigen begon de ruzie binnen in de discotheek en kreeg dit buiten voor het gebouw een vervolg. Een 22 jarige man zou volgens getuigen een mes getrokken hebben en daarmee de beide slachtoffers van 20 en 27 jaar hebben verwond. De beide slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De verdachte werd eveneens in een ziekenhuis behandeld. De politie heeft de zaak in onderzoek. Over de aanleiding van de vechtpartij is niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Nordhorn 05921/3090.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg