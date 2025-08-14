Melanie Safka & Live at Maybeck Recital Hall (part 3)(Toppyjazz 298)

Wij kregen een doos met platen binne van Melanie Kafka.
Dat wordt dus deze week een Woodstck avondje bij Toppyjazz. En wij gaan verder met onze serie Live at Mayback Recital Hall.
Playlist :
01 – My Beautiful People – Melanie Safka (single)
02 – Brand New Key – The Four Freshmen (album Live at Butler University)
03 – Look What They Done To My Song – Melanie Safka (album in Concert Live at Montreux)
04 – Candles In The Rain – Melanie Safka (album Candles In The Rain)
05 – Bud-Like – Kenny Baron (album Live at Maybeck vol. 10)
06 – Bluesette – Hank Jones (album Live at Maybeck vol. 16)
07 – Hello Young Lovers – Jaki Beard (album live at Maybeck vol. 17)
08 – Tuning My Guitar – Melanie Safka (album Replay)
09 – Mr. Tambourine Man – Melanie Safka (album Born To Be)
10 – Let It Be Me – Melanie Safka (album Phonogetic)
11 – Stablemates – Mike Wofford )album Live at Maybeck bol. 18)
12 – Some Other Time – Richie Beirach (album live at Maybeck vol. 19)
