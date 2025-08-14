Opbouw Middeleeuws Winschoten in volle gang

WINSCHOTEN – Op 15, 16 en 17 augustus wordt door Zweep Events in het Stadspark van Winschoten voor de tiende keer Middeleeuws Winschoten georganiseerd. Drie dagen lang worden bezoekers getrakteerd op een omgetoverd, sfeervol Stadspark. Vele duizenden bezoekers weten jaarlijks hun weg naar het festival te vinden.
Het park wordt gevuld met een Middeleeuws & fantasy markt en verschillende kampementen. Naast alle aanwezige acteurs nemen ook veel bezoekers de moeite om verkleed richting het festival te gaan. Hierdoor ademt alles de Middeleeuwse en fantasy sfeer.
Deze editie belooft met een uitbreiding van het terrein, een groter hoofdpodium en nóg meer shows, re-enactment, kampementen en workshops de mooiste tot nu toe te worden. Op meerdere podia geniet je van optredens van o.a. Celtica Pipes Rock (voor het laatst mét Duncan), The Highland Sell-Outs, Mystiknot, Scrum, The Groggy Dogs, Cesair, Sunfire, Greenthingz (The Garbage Goblins), Cobblestones, Irdorath, Comes Vagantes, Itinera, Hijos del Tercer Acorde, Pyrolysis en vele anderen.
Nieuw: The Storyhill
Uniek tijdens deze jubileumeditie is The Storyhill – een magische plek waar verhalenvertellers je meenemen in eeuwenoude sagen, legenden en avonturen.
Beleef het allemaal:
- Meer dan 120 stands en ambachtslieden
- Re-enactors en kampementen
- Boogschutters, roofvogelshows & vuurshows
- Bodypainters, steampunk area & fantasy markt
- Workshops voor jong en oud
- Heerlijk eten & drinken uit alle windstreken
- Muziek
- Steampunk Area i.s.m. Dutch European Steampunk Convention
Dit internationaal gewaardeerde evenement trekt bezoekers, artiesten en deelnemers van over de hele wereld en is inmiddels een begrip in de fantasy- en middeleeuwenscène.
De opbouw is in volle gang! Vrijdag om 14.00 uur wordt het festival door burgemeester Cora-Yfke Sikkema geopend. Klik HIER voor het programma.
Meer info: www.middeleeuws-winschoten.nl
Foto’s: Hilvert Huizing
Bron: Zweep Events
Catharina Glazenburg