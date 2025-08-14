Politie schrijft bekeuringen uit tijdens dynamische verkeerscontrole in Midden-Groningen, Pekela en Veendam

PEKELA, VEENDAM, MIDDEN-GRONINGEN – In de gemeenten Midden-Groningen, Pekela en Veendam is dinsdag een dynamische verkeerscontrole uitgevoerd.
De controle resulteerde in de volgende bevindingen:
- 44 bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen
- 2 keer rijden met een ongeldig, ingevorderd of geschorst rijbewijs.
- 2 keer rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
Deze controle is onderdeel van de voortdurende inzet van de politie om de verkeersveiligheid te waarborgen en de naleving van verkeersregels te handhaven. Veiligheid op de weg is voor iedereen belangrijk!
Bron: Politie Ommelanden-Midden
Catharina Glazenburg