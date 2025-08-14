PrengerHoekman kruiwagenrace op 9 september

OUDE PEKELA – Een hindernisbaan, kinderen en volwassenen, allemaal obstakels, een kruiwagen en water, veel water. Dat is de PrengerHoekman kruiwagenrace!
Wat is de bedoeling: Er is een baan met meerdere obstakels uitgezet waarbij de deelnemers met een kruiwagen vol water zo snel als mogelijk de eindstreep moeten bereiken. Heb jij na de race nog veel water in de kruiwagen en ben je ook nog eens snel, grote kans dat jij de winnaar bent van dit leuke evenement voor jong en oud!
Je doet zelf niet mee maar je vindt het leuk om te komen kijken of de deelnemers te supporten? De kruiwagenrace is een leuk evenement om te zien en te beleven. Je ziet deelnemers met een winnaarsmentaliteit maar ook jeugdige deelnemers die hun best om de zware kruiwagen over de finishstreep te brengen.
De PrengerHoekman kruiwagenrace is opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën:
4 tot en met 6 jaar
7 tot en met 11 jaar
12 tot en met 15 jaar
Wanneer : Dinsdag 9 september
Waar : Plein bij gemeentehuis
Inschrijven? Dat kan vanaf 18.00 uur op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. De start is om 18.30 uur. Inschrijven via de email is niet nodig.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg