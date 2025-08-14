Recordpoging grootste Week der Besten pubquiz ooit eindigt in Westerwolds record

VLAGTWEDDE – Tijdens de Week der Besten is woendagavond 13 augustus een recordpoging ondernomen om de grootste pubquiz ooit te organiseren. Met maar liefst 80 teams en in totaal 300 deelnemers werd er fanatiek gespeeld. De deelnemers beantwoordden via de Kahoot-app op hun mobiele telefoon vragen over Disney-films, muziek, algemene kennis en zelfs een Disney-rebus.
De quizvragen werden samengesteld door Gert Huttinga, die ook de streaming en Kahoot-app vanuit zijn huis beheerde. Lars van Ravenhorst van Sportcafé De Dribbel en Gina Rendering van Partycentrum Rendering waren eveneens betrokken in het aanleveren van de vragen.
Met deze pubquiz is een nieuw Westerwolds record gevestigd, al werd het landelijke record niet verbroken. Het Nederlandse record staat op naam van Quest, die op 11 oktober 2019 in NEMO De Studio in Amsterdam een pubquiz organiseerde met 165 teams. Het wereldrecord grootste online quiz staat sinds 16 februari 2023 op 15.225 deelnemers, behaald in Ljubljana (Slovenië).
De winnaar van de Week der Besten Pubquiz 2025 werd team Onstwedderweg met een indrukwekkende score van 1113,15 punten. Zij ontvingen een oorkonde en bloemen, namens de organisatie overhandigd door Anniek Behling.
Totale uitslag van de Week der Besten pubquiz 2025
1 De Onstwedderweg 1113,15
2 Mallemeulen 1098,8
3 Ballers 2 1061,4
4 D-onsjes 1056,75
5 Manuela 1052,6
6 D- JBT 1 1048,95
7 D-Vallerveen 1044,7
8 PCW 1033,05
9 D-KwoitNoit 1029,45
10 D Wollinhuizerw 1019,15
11 D-Momsquad2.0 1013,2
12 DeDrieBiggetjes 990,65
13 Keet PILZING! 978,8
14 Ballers 973,25
15 D-Rocking Dolli 955,9
16 Lekker met de m 955,2
17 D-Borrelbrains 951
18 Dimmer verleurn 944,35
19 Dis wel goed 944,2
20 FCBourtange2504 941,1
21 D Frikandellos 940,85
22 Borreltrein 927,1
23 Team naam 918,1
24 De Dollard pak 911,9
25 D-Frozen Ladies 902,6
26 Niet de nieuwe 894,05
27 Quizsterren 888,45
28 DeHouwerzijtjes 885,95
29 D-jbt2 880,75
30 D-Skeuomorf 872,1
31 D-Dummies 871,05
32 FabulousCrab99 870,95
33 D- Ezra en co 870,9
34 D-Janteloven 862,05
35 Joehoe! 🙂 854,25
36 D kwismnetnog 846,15
37 Chaotisch 842,15
38 D Achterhoes 841,7
39 Quizpelturig 838,2
40 De gangsters 828,6
41 Fc bosscher 827,7
42 Dikke lul 819,9
43 Jama Alti 808,1
44 D-nmlk 803,4
45 Tuutjefloiters 799,25
46 Nait veur de wi 796,8
47 BroodjeKomkom 787,8
48 Dboermarke 783
49 Snap het niet!! 771,75
50 Bruggers Veele 771,65
51 Dicky blue eyes 751,3
52 Poesjes – Sven 745,4
53 ArcticAlpaca72 742,1
54 De moekes & kim 736,25
55 Dubbel J 729,6
56 Jeseica 689,05
57 Dubbel D 683,05
58 EdJaHeTi 655,75
59 Dis ney goed 652,05
60 VLB 1 645,25
61 VLB2 634,95
62 Altied dörst 623,75
63 Golden Fingers 617,6
64 Frikandel 605,8
65 D-dromer 599,5
66 Mark zijn likje 597,35
67 EWLM 587,35
68 D Europees over 585,85
69 Hertog 570,15
70 De rockers 551,45
71 De Vesting 528,05
72 Op veld 3 520,15
73 Doe maar 507,05
74 Elzefiderelze 501,15
75 De buuvjes 499,85
76 D Quiet Night 488,2
77 De nichies 454,2
78 Mars 429,65
79 Lukibakio 322,15
80 FC Vlagtwedde 250,6
Tekst en video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
Catharina Glazenburg