Spannend varen door een bosgebied onder bruggen en door sluizen; het kan in Ter Apel

TER APEL – Komend weekend vaart de Dieverdoatsie met rondvaarten op het Ruiten-A-kanaal in Ter Apel. Op vrijdag, zaterdag en maandag zijn er nog plekken vrij aan boord.
Op vrijdag 15 augustus, zaterdag 16 augustus en maandag 18 augustus a.s. zijn er nog plaatsen te beschikbaar voor de mooie rondvaart door de wateren in en rond Ter Apel. Op zondag a.s. is de boot gereserveerd door een groep.
De vaartocht duurt ca. 2,5 uur en maakt een aantal lussen door de kanalen van Ter Apel. Daarbij wordt ook het met fraaie bossen omgeven Ruiten-A-kanaal bevaren en wordt er geschut in de Ter Apeler Sluis in Laudermarke (ter hoogte van de bekende Lourdesgrot).
De vaartocht op een oud schip, zoals dat vroeger ging, komt weer tot leven met deze rondvaarten. . De tocht is niet alleen voor volwassenen en senioren de moeite waard maar zeker ook voor vakantievierende jonge gezinnen met schoolgaande kinderen.
Aan boord bevinden zich een toilet en horecavoorzieningen (koffie, thee, frisdranken enz.) De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen aan een geslaagde vaartocht. De boot heeft een vaste startplaats vanaf de steigers bij de Roswinkelerbrug in het centrum van Ter Apel (tegenover restaurant Kwalitaria/Musketiers).
Vertrek van de Dieverdoatsie steeds om 13.00 uur en de terugkomst rond 15.30 uur.
Reserveren is wel noodzakelijk.
U kunt reserveren op het boekingsnummer van de VBT Ter Apel, die deze tochten organiseert. Het Boekingsnummer is : 06 – 21.41.68.89. Desgewenst per email kan ook: ton.kuper@planet.nl
Half september vaart de Dieverdoatsie tijdens het Open Monumentenweekend op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september a.s. Ook nu is reserveren verplicht.
Bron: Ton Kuper
Catharina Glazenburg