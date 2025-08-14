Sprookjeszussen in het Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – Op zaterdag 23 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt het Veenkoloniaal Museum extra betoverend, want prinsessen Elsa & Anna komen op bezoek! Kinderen kunnen op de foto met de sprookjeszusjes en luisteren naar hun voorleesverhalen.
Combineer deze magische ontmoeting met een bezoek aan de kindertentoonstelling De betoverende wereld van Bijdehansje – een fantasierijke ervaring vol kleur, creativiteit en verwondering. Bijdehansje is het pseudoniem voor Hansje Guurink, bekend onder haar kunstenaarsnaam Bijdehansje. Haar ansichtkaarten zijn zeer geliefd en brengen je terug naar de kindertijd, naar een wereld van dromen, mythen en verborgen magie.
In het museum is nog tot en met 26 oktober haar werk te zien. Alles is aangebracht op kinderhoogte zodat die de pareltjes van aquarellen goed kunnen bekijken.
Laat je dus in het Veenkoloniaal Museum meevoeren in een dag vol magie en plezier voor jong en oud.
Gratis toegang voor kinderen
Bron: Hendrik Andries Hachmer
Catharina Glazenburg