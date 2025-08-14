Sprookjeszussen in het Veenkoloniaal Museum

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 14 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS WARM | KOELER WEEKEND

Vanochtend gaat de bewolking overheersen en mogelijk valt er ook wat regen, maar veel zal dat niet worden. Vanmiddag gaat het weer opklaren, zeker later in de middag ziet het er vrij goed uit. Het wordt iets minder warm dan gisteren met een maximumtemperatuur van 31 graden; gistermiddag werd het 33 graden. De wind draait vanmiddag naar zuidoost tot zuid en is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, en vanavond is de wind opnieuw veranderlijk.

Ook vannacht is het rustig en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Morgen is het aanvankelijk heel rustig, later komt er een matige noordwestenwind en dat is het begin van koeler weer. Niet zozeer morgen want het kan nog stijgen tot 28 graden, maar zaterdag en zondag is de aanvoer van koelere lucht merkbaar want dan is het ’s middags 22 of 23 graden. Mogelijk valt er een enkele keer een regenbuitje, maar het is vrijwel droog met zonnige perioden en stapelwolken.

Na het weekend is er in dat weerbeeld maar weinig verandering te bespeuren.