Vlagtwedde strijdt voor pubquizrecord (video)

VLAGTWEDDE – De Week der Besten is in volle gang. Gisteravond streden tientallen teams bij Partycentrum Rendering en Sportsbar De Dribbel om de winst tijdens de populaire pubquiz. Daarbij wordt geprobeerd het record van grootste pubquiz ooit te verbreken.
“Met zo’n 83 teams lijkt dat te gaan lukken,” zegt organisator Eleonora Doornbos. “We streamen vanaf twee locaties en dit jaar is het thema Disney. Mooi dat zo’n feestweek nog steeds zo leeft in een klein dorp.” Mede-organisator Carlijn Bruggers spreekt van een geslaagde week. “Prachtig weer, veel bezoekers. Hoogtepunt was de Masked Singer, elk jaar weer een volle zaal. Het hele dorp leeft hier naartoe.”
Malou Vos
Inmiddels is de uitslag bekend (zie onderaan)