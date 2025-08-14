Voorronde ONK Poker in Westerlee

WESTERLEE – Op zaterdag 13 september kunnen alle liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij Dorpshuis de Tille in Westerlee. Daar zal namelijk het Pokerkampioenschap van Westerlee plaatsvinden. Deze voorronde van het ONK Poker is bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het spel en een gezellige en veilige omgeving te bieden voor recreatieve pokerspelers. Heb je nog nooit eerder meegedaan aan een pokertoernooi? Dan mag je zelfs gratis meedoen om te kijken of poker ook iets voor jou is!



Nieuwe spelers doen gratis mee!

Als nieuwe speler kun je gratis meespelen bij jouw eerste live- en online voorronde van het ONK Poker. Bij het aanmaken van een account krijg je twee gratis tickets. Eén ticket kun je gebruiken voor een live voorronde in de buurt zoals Westerlee en het andere ticket kan ingezet worden voor een online toernooi. We hopen dat mensen die houden van spanning, competitie en gezelligheid nu nog eerder aan tafel schuiven om het plezier dat poker biedt te ontdekken!



Kwalificeer je voor de finale!

De winnaar van de voorronde ontvangt een bokaal en de titel ‘Pokerkampioen van Westerlee’. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale van het ONK Poker. De winnaar wordt de nieuwe ‘Pokerkampioen van Nederland’ en laat daarmee naar schatting ruim 30.000 deelnemers achter zich.

Ook in de finale valt er enkel een grote trofee te winnen (zie foto). De winnaar van vorig jaar is echter wel (samen met een andere finalist) benaderd voor een sponsordeal. Dankzij deze sponsor mocht hij afgelopen zomer als echte pro gaan pokeren in Las Vegas en wist ruim €10.000 te winnen!



“Niet voor geld, maar voor de gezelligheid”

Veel mensen denken dat poker om geld gespeeld moet worden, maar oprichters van het ONK Poker en zwagers Mathijs Jonkers en Evert-Jan van IJzendoorn denken daar heel anders over. “Poker kun je net als veel andere spellen binnen een paar minuten leren en er beter in worden door veel te oefenen,” vertelt Jonkers. “Het voelt voor de duizenden deelnemers die ieder jaar aan het ONK Poker meedoen dan ook echt als het bedrijven van sport en daar halen ze ontzettend veel plezier uit. Is het dan nodig om voor geldprijzen te spelen? Wij denken van niet. “Er staan iedere zaterdag 100.000 mensen voor de lol op een voetbalveld en die spelen ook alleen om de titel.”



Het feit dat poker ook een kanselement bevat, maakt het spel volgens de organisatoren alleen maar leuker. “Dat betekent dat iemand die voor het eerst meedoet met een beetje geluk ook kan winnen. Iets wat bij een sport zoals schaken of voetballen vrijwel onmogelijk is. ” Dit maakt het nog laagdrempeliger om eens kennis te komen maken met het spel, omdat je zelfs als nieuwe speler zomaar eens zou kunnen winnen!”



Laagdrempelig toernooi.

Iedereen die mee wil doen kan zich via de website https://www.onkpoker.nl/inschrijven. Het Pokerkampioenschap van Westerlee begint om 14:30 uur.

Bron: Open Nederlands Kampioenschap Poker

Catharina Glazenburg