Vrijwilligers Siepco bezoeken Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer

OUDE PEKELA, SAPPEMEER – Woensdagmiddag waren de vrijwilligers van Siepco te gast bij de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer, waar ze welkom werden geheten met een geurige kop koffie. Deze werf, gelegen aan de Noorderstraat 308, heeft een rijke geschiedenis.
Na een informele start, werd er gekeken naar een korte film. Daarna volgde een rondleiding over de museumwerf, waarbij de vrijwilligers oog kregen voor de machines en technieken van weleer.
De werf is opgebouwd op de fundamenten van drie eeuwen scheepsbouw. Van pramen, en tjalken voor vervoersnetwerken tot bolschepen: deze locatie herbergt generatie na generatie scheepsbouwtradities. In het verleden waren er wel dertig tot veertig werven in Sappemeer en Hoogezand, maar Wolthuis is de enige die nog in de oorspronkelijke sfeer bewaard is gebleven.
De smidse staat er nog precies zoals honderd jaar geleden, met zwaar gietijzeren ponsmachines, knip- en drukwerktuigen, een slingerpons en platenknipper, alles nog functionerend.
Na decennialange bedrijvigheid ging de werf in 1983 dicht toen het Winschoterdiep werd gedempt, waardoor schepen de werf niet langer konden bereiken vanaf het water. In 2013 herrees de werf in nieuwe glorie als een werkend museum op de oorspronkelijke plek – en kreeg hij de status van rijksmonument. Tegenwoordig combineert men restauratie, onderhoud van historische schepen en educatie in levende demonstraties
De werf bezit een indrukwekkende collectie met originele gereedschappen, machines en documenten dat een tijdsbeeld biedt rond omstreeks 1900, met latere aanpassingen tot circa 1970. De Historische Scheepswerf Wolthuis is niet alleen een museum, maar een levende erfenis van de Veenkoloniale scheepsbouw, met bijzondere nostalgische, educatieve én ambachtelijke waarde.
Tekst en video: Freddy Stötefalk
Foto’s: Abel van der Veen
