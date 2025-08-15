Centrum Stadskanaal kleurt groen-wit tijdens FC Groningen Fandag

STADSKANAAL – Op vrijdag 22 augustus staat het centrum van Stadskanaal volledig in het teken van de FC Groningen Fandag. Tijdens de fandag verandert het winkelgebied in een levendig voetbalplein waar fans en voetballiefhebbers kunnen meedoen aan uiteenlopende voetbalactiviteiten. Van jong tot oud: iedereen is welkom om de club van het noorden van dichtbij te beleven.
Bezoekers kunnen onder andere hun voetbaltalent tonen bij het gatendoek en het reusachtige dartboard. In de pannakooi draait alles om techniek en snelheid. FC Groningen-merchandise is die dag volop verkrijgbaar, en ook clubmascotte Groby is van de partij. Hij zorgt voor extra plezier en fotomomenten met de jongste supporters.
De FC Groningen Fandag brengt stadiongevoel naar het hart van Stadskanaal. Met sport, spel en gezelligheid biedt het centrum een actieve en sfeervolle dag uit. Winkels en horeca zijn open, dus combineer het voetbalfeest met een middag shoppen of een terrasje. Iedereen is welkom om mee te doen of te komen kijken.
Bron: Carin Heutinck, Mieters | Bureau voor marketing en ontwerp
Catharina Glazenburg