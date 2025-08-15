VLAGTWEDDE – Coureurs Historische TT Vlagtwedde komen binnen
Morgen is er de 28 traditionele Historische TT van Vlagtwedde.
Wat ooit begon in eind jaren 60 van de vorige eeuw als echte wegraces onder auspiciën van de NMB, is nu al bijna dertig jaar een Historische TT.
Motoren met een bouwjaar tot en met 1972 of replica van motoren uit die tijd rijden nu regelmatigheidswedstrijden. Wie rijd de meest regelmatige rondjes over het circuit?
Vanmiddag waren er al een mooi aantal coureurs aangekomen bij hun “rennerskwartier” op de camping van Pannenkoekenboerderij Vlagtwedde.
Ze hadden hun mooie motoren bij zich, motoren die worden gebruikt om te racen maar ook op en top worden onderhouden.
Morgenvroeg (zaterdag) zal om 10 uur de training beginnen en na de officiële opening door wethouder Giny Luth zal de race beginnen om 13.00 uur.
De toegangsprijs is € 5,00.
Foto’s en tekst: Geert Smit
