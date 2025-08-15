Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Dieverdoatsie

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur. Zaterdag vertelt Bas Broekhuis over het Openluchttheater Sellingen, is er Streektoal meziek, de spreuk van de zoaterdag, een verhoal van Koos Koetje over toneel en de Dieverdoatsie agenda.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, waarin een interview met zangeres Kirsten Alting die na een heftige ziekteperiode haar carrière weer oppakte en aandacht voor de historische motorraces in het kader van de WdB. Presentatie: Harry Woldendorp.
Catharina Glazenburg