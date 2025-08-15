Een Ommelander raais door Groninger dorpen

PEKELA, VEENDAM, REGIO – Vanaf dinsdag 19 augustus gaat Groninger Dorpen op pad. Met de camper maken ze in de komende twee weken een Ommelander raais van Oude Pekela naar Leens.
Benieuwd wat Groninger Dorpen voor jouw dorp/wijk kan betekenen? Ideeën voor een aanvraag bij het Loket Leefbaarheid of Loko Loket? Of gewoon zin in wat gezelligheid? De deur van de camper staat open en de koffie staat klaar.
Kijk hier om te zien wanneer ze langskomen in Oude Pekela, Ommelanderwijk, Veendam, Kolham, Meerstad, Groningen, Oldehove, Aduard, Den Andel en Leens. Zo komen ze op:
Dinsdag 19 augustus
10:00 – 12:00 uur in MFC ‘De Binding’ Oude Pekela
14:00 – 16:00 uur in De Molenwiek Veendam
Donderdag 21 augustus
10:00 – 12:00 uur Buurthuis De Langeleegte Veendam
Bron: Groninger Dorpen
Catharina Glazenburg