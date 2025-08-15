Fyzigo Fiets driedaagse dinsdag 9 tot en met donderdag 11 september

PEKELA – De traditionele fiets driedaagse wordt gehouden in de omgeving van Pekela en is geschikt voor jong en oud.
Er zijn prachtige routes gemaakt van ongeveer 35 kilometer in en om het mooie Pekela. Inschrijving iedere dag vanaf 17.00 uur bij MFC de Binding. De start zal plaatsvinden om 18.00 uur.
De feestelijke intocht start om 19.30 uur vanaf de Spil in Nieuwe Pekela langs het diep naar de Binding in Oude Pekela. De muziek tijdens de intocht wordt verzorgd door diskjockeys, die gebruik maken van oldtimers.
Iedere deelnemer ontvangt donderdag bij de Spil een attentie. Het is niet verplicht om elke avond mee te fietsen. Je kunt er ook voor kiezen om twee dagen mee te fietsen.
Je kunt gratis banden en remmen laten controleren bij Fiets Direct die elke dag om 17.00 uur bij de start aanwezig zal zijn.
Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg