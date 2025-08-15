Kiellegging vijfde cruiseschip voor Carnival Cruise Line bij Meyer Werft

PAPENBURG – MEYER WERFT en Carnival Cruise Line (VS) hebben gezamenlijk de kiellegging van het vijfde cruiseschip in de Excel-klasse gevierd. Na de succesvolle tewaterlatingen van Mardi Gras, Carnival Celebration en Carnival Jubilee, staat na de succesvolle oplevering van de Carnival Jubilee de oplevering van het zusterschip Carnival Festivale voor het voorjaar van 2027 gepland.
“We zijn verheugd dat de samenwerking tussen de MEYER WERFT Group en Carnival Cruise Line op deze manier wordt voortgezet”, aldus Bernd Eikens, CEO van MEYER WERFT. Sinds 2018 hebben MEYER WERFT en MEYER TURKU , op een gedeeld technisch platform negen LNG-aangedreven cruiseschepen gebouwd voor vier cruisemaatschappijen binnen de Carnival Corporation-portfolio. Het nieuwe schip zal ook op dit platform worden gebouwd en zal, met een lengte van circa 344 meter en een brutotonnage van circa 180.000, plaats bieden aan meer dan 6.400 gasten.
“Deze scheepsorder is een duidelijk teken dat de cruisemarkt zich herstelt en dat er weer een zeer sterke vraag is naar zeereizen”, voegde Thomas Weigend, Chief Sales Officer van de MEYER WERFT Group, eraan toe.
“Van de twee nieuwe muziekruimtes tot het uitgebreide, gezinsvriendelijke waterpark, zet het Carnival Festivale de traditie voort om onze vloot uit te rusten met innovatieve nieuwe voorzieningen”, aldus Christine Duffy, President van Carnival Cruise Line. “Elk van haar drie zusterschepen is een groot succes geweest en we vertrouwen op de expertise en het vakmanschap van Meyer Werft”, aldus Christine Duffy, President van Carnival Cruise Line.
De schepen stellen de scheepswerf in staat zich te richten op de lange termijn en een beslissende bijdrage te leveren aan het veiligstellen van banen in de regio en bij partnerbedrijven. De orderportefeuille van MEYER WERFT omvat in totaal zeven cruiseschepen, één onderzoeksschip en de staalconstructie voor vier offshore converterplatforms.
Bron/foto’s: Meyer Werft
Catharina Glazenburg