DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Emsland/Grafschaft Bentheim
Om de verkeersveiligheid te vergroten, voerde de politie Emsland/Grafschaft Bentheim in het hele inspectiegebied donderdag gerichte verkeerscontroles uit, die met name waren gericht op rijvaardigheid. Het doel van de controles was de verkeersveiligheid en het bewustzijn onder automobilisten met name met betrekking tot hun rijvaardigheid te vergroten.
Tijdens de actie werden 108 bestuurders gecontroleerd. Eén automobilist werd aangehouden voor rijden onder invloed, drie bestuurders overtraden de wet op de verplichte verzekering, één bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs en in één geval betrof het een overtreding van de Wet op verdovende middelen.
De politie Emsland/Grafschaft Bentheim blijft gerichte controles uitvoeren om de verkeersveiligheid in de regio duurzaam te verbeteren en het publiek bewust te maken van verantwoord gedrag in het verkeer.
Meppen
Gisteren vond omstreeks 18.40 uur op de Bawinkeler Damm in Meppen een ernstig verkeersongeval plaats. Een 79-jarige man reed met zijn Opel over de Bawinkeler Damm, van Helte richting Bawinkel. Door nog onbekende oorzaak raakte de Opel rechts van de weg en botste tegen een boom. De man raakte bekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk volledig afgesloten. De omvang van de schade is nog niet bekend.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
