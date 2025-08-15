Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 15 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS WARM | KOELER WEEKEND

Het is vandaag voorlopig nog vrij zonnig met ook maar weinig wind. Maar vanmiddag en vooral vanavond komt er weer wat meer bewolking want in de loop van de middag komt er een noordwestenwind te staan. Daarmee zal het vanavond redelijk snel afkoelen, de maximumtemperatuur is vanmiddag ondertussen nog 27 graden.

Maar het is voorlopig de laatste warme dag want morgen is het maar 22 graden. Er staat morgen ook windkracht 3 tot 5 uit het noorden en het is wisselend bewolkt met soms een paar mooie zonnige perioden. Geen vervelend zomerweer dus, maar wel een stuk koeler dan deze week.

Zondag krijgen we nog zo’n dag en dan is het ’s nachts ook weer fris met minima rond 13 graden. Mogelijk valt er op zondag ook een buitje. Na het weekend wordt het weer wat warmer want dan is er een matige noordoosten-wind. Er is maandag en dinsdag ook wat meer zon, maximum maandag rond 24 graden en dinsdag alweer zo’n 25 graden. Later in de week komt er een noordwestenwind en dan is er weer meer bewolking met kans op enkele buien.