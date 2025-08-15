Middeleeuws & Fantasy Spektakel in Winschoten barst los

WINSCHOTEN – Vanmiddag is in Winschoten de tiende editie van het jaarlijkse Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival feestelijk geopend door wethouder Erich Wünker. Hij feliciteerde de organisatoren met dit jubileum en memoreerde trots dat het festival in 2024 werd uitgeroepen tot Best Event tijdens de CeltCast Fantasy Awards. Winschoten versloeg daarbij gerenommeerde festivals als Con Morhen (Tsjechië), Fantasy Forest (Engeland), Lughnasad in Země Keltů Nasavrky (Tsjechië) en de Midwinter Fair Archeon (Nederland). De prijs werd in februari in ontvangst genomen.

Een Stadspark vol fantasie

Het Stadspark is voor de gelegenheid volledig omgetoverd tot een betoverende wereld vol kampementen en kleurrijke figuren. Vele duizenden bezoekers weten jaarlijks hun weg naar dit evenement te vinden – en dit jaar belooft het nóg spectaculairder te worden. Het terrein is uitgebreid, het hoofdpodium is groter en het programma rijker dan ooit. Nieuw is dat er pendelbusjes rijden tussen parkeerplaatsen bij de haven, het station en het industrieterrein, zodat bezoekers gemakkelijk het park kunnen bereiken.

Muziek, verhalen en spektakel

Op meerdere podia klinkt muziek van internationale topacts zoals Celtica Pipes Rock (voor het laatst mét Duncan), The Highland Sell-Outs, Scrum, Cesair, Irdorath, Comes Vagantes, Itineria, Hijos del Tercer Acorde, Sunfire en nog vele anderen. Een bijzondere primeur is The Storyhill, een magische plek waar verhalenvertellers jong en oud meenemen naar eeuwenoude sagen, legenden en heldhaftige avonturen.

Meer dan alleen kijken

Bezoekers kunnen zich vergapen aan meer dan 120 marktkramen vol ambachten, kostuums en curiosa. Daarnaast zijn er kampementen, re-enactments, boogschutters, roofvogelshows, vuuracts, bodypainters en een uitgebreide Steampunk Area – in samenwerking met de Dutch European Steampunk Convention. Ook zijn er workshops voor jong en oud, en heerlijk eten en drinken uit alle windstreken.

Internationale allure

Met deelnemers en bezoekers uit verschillende landen wordt het festival steeds meer een begrip in Europa. Wie even wil ontsnappen aan de moderne wereld en wil proeven van magie en muziek, kan tot en met zondag terecht in het Stadspark van Winschoten.

Of je nu komt voor de meeslepende muziek, het spectaculaire vuurspel of gewoon om rond te dwalen in een wereld vol fantasie: deze jubileumeditie belooft de mooiste ooit te worden.

Meer info: www.middeleeuws-winschoten.nl

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Voor meer foto’s klik HIER (2 delen)