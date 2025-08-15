Natuurbrandrisico omhoog naar fase 2

GRONINGEN – In de nacht van vrijdag 15 augustus op zaterdag 16 augustus (00:00 uur) verhoogt Veiligheidsregio Groningen het natuurbrandrisicoprofiel van fase 1 naar fase 2.
Dat betekent dat het risico dat een natuurbrand ontstaat hoger is dan eerst. De brandweer is daarom extra oplettend. Maar ze vragen jou ook om scherp te zijn op het voorkomen en melden van een natuurbrand.
Fase 2, ook wel “verhoogd natuurbrandgevaar” genoemd, wordt ingesteld wanneer het langere tijd droog is in de natuur, waardoor de kans op het ontstaan van een natuurbrand groter is. In deze fase is het belangrijk om extra alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur.
Wat betekent dit voor u?
- Wees extra alert: Zorg dat je extra oplet en geen vuur maakt of laat ontstaan in de natuur.
- Vermijd open vuur: Barbecues, kampvuren en vuurkorven zijn in deze fase extra risicovol.
- Rookmelders controleren: Controleer of je rookmelders thuis goed werken en of je NL-Alerts ontvangt.
- Verdachte situaties melden: Meld direct verdachte situaties of beginnende branden via 112.
- Houd je aan de regels: Respecteer eventuele toegangsbeperkingen of rookverboden in natuurgebieden.
- Voorkom vonken: Parkeer auto’s niet in hoog gras, omdat de katalysator heet kan worden en brand kan veroorzaken.
De Veiligheidsregio Groningen roept inwoners en bezoekers van natuurgebieden op om alert te zijn en zich aan de adviezen te houden om samen een natuurbrand te voorkomen.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Catharina Glazenburg