VLAGTWEDDE – Ondanks de warmte gezelligheid en veel bezoekers op de braderie in Vlagtwedde
De braderie van de Week der Besten was, ondanks de hoge temperatuur toch een geslaagd evenment.
Na een beetje voorzichtige start wisten veel bezoekers de weg naar Vlagtwedde te vinden.
Ook dit keer was er genoeg te zien en te koop.
Goede zaken deden ook de uitbaters van de terrassen van de bars en restaurants, daar werd door de bezoekers een plekje uit de zon gezocht en werd het vochtgehalte bijgevuld,
Ook de kermis had een beetje moeilijk begin vanmiddag maar dat trok ook in de loop van de middag weer aan.
Foto’s en tekst: Geert Smit
