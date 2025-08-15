Oogstfeest Onstwedde met vele oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en boeren boeldag 

ONSTWEDDE – Een bezoek aan het Oogstfeest in Onstwedde biedt vermaak voor het hele gezin. Vele oude ambachten, een grote oldtimershow, een braderie met vlooienmarkt, shows met honden, diverse kinderactiviteiten en een Boeren Boeldag. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten van het Oogstfeest, dat op zaterdag 23 augustus van 10.00 tot 17.00 uur plaatsvindt op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.

Het Oogstfeest is een van de grootste eendaagse evenementen van de regio.Elk jaar doen duizenden bezoekers van het evenement een stap terug in de tijd. Onder meer dankzij demonstraties van vele authentieke agrarische ambachten, wanen zij zich even op het Groninger platteland in grootmoeders tijd. Zo is er te zien hoe het graan vroeger werd verwerkt van akker tot bord. Dorsmachines en vlegeldorsers scheiden het graan van het stro, het wordt gescheiden van het kaf, gemalen en van het tot meel verwerkte graan worden heerlijke broden gebakken in een authentieke veldoven. Ook zijn er volop spekdikken verkrijgbaar. Het Oogstfeest wordt om 10.00 uur officieel geopend door burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal.

Handambachten

Op het Oogstfeest zijn er diverse authentieke handambachten te beleven, zoals klompen maken, touw draaien, koperslaan, stoelenmatten, midwinterhoorns maken, kalligrafie, koffie branden, vlegeldorsen en smeden met een veldsmederij. Nieuw is koekhakken, verzorgd door de Nederlands kampioen van 1999. Ook is er een breimachine van meer dan honderd jaar oud in bedrijf te zien. In de houtzagerij worden dikke bomen verzaagd tot planken. De demonstraties worden verzorgd door de vrijwilligers van stichting Onstwedder Gaarv’n. Vrijwilligers van Oogstdag Lhee laten onder meer zien ‘hoe de was was’. Kinderen kunnen hier terecht om stokbroodjes te bakken op een houtvuur.

Boeren Boeldag

Tijdens de Groninger Boeren Boeldag komen zo’n dertig kavels onder de hamer. Geveild worden goederen die passen in de stijl van het Groninger boerenleven van tientallen jaren geleden, zoals huisraad, meubilair en antiek. De verkoop bij opbod door uitveiler Jan Johan ten Have vindt plaats ten overstaan van notaris Bergman. De te veilen goederen zijn vanaf 13.00 uur te bezichtigen en de daadwerkelijke veiling begint om 13.30 uur.

Vele activiteiten

Tijdens het Oogstfeest zijn er demonstraties met honden, onder meer pakwerken en agility. Ook is er een programma met politiehonden. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen, onder meer een kinderbraderie, een springkussen en een draaimolen. Er zijn optredens van Jos Tipker Entertainment en de kinderen mogen zelf springtouw maken bij de touwslagerij. Miranda & The Music Boys spelen gezellige muziek, uit een draaiorgel klinken vrolijke klanken en shanty- en amusementskoor ‘t Kompas uit Emmer-Compascuum zingt onder meer zeemansliederen.

Oldtimershow

Een groot deel van het Evenemententerrein staat tijdens het Oogstfeest vol met oldtimers. Dat zijn alle deelnemers aan de oldtimershow van tientallen oude auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en vrachtwagens. Meer informatie over de aanmelding hiervoor en voorwaarden voor deelname is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.

Gratis parkeren

Gratis parkeren kan op het grote parkeerterrein nabij de hoofdingang van het Evenemententerrein. De parkeerplaatsen zijn gemakkelijk te vinden. Bestuurders kunnen de verwijsborden naar het Evenemententerrein volgen, die op vele plaatsen in de omgeving langs de weg staan. Ook vervoer van en naar de parkeerplaats met een pendelhuifkar is helemaal gratis. Op vertoon van een invalidenparkeerkaart kan er worden geparkeerd op een invalidenparkeerplaats direct bij de ingang van het Evenemententerrein. Vrijwilligers van de organisatie zorgen voor een ordentelijk verloop van de komende en gaande verkeersstroom. De entree voor het Oogstfeest bedraagt vijf euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen er gratis in.

Het programma van Oogstfeest 2025

9.00-17.00 uur – rommel- en vlooienmarkt

10.00 uur – officiële opening door burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal

10.00-17.00 uur – braderie en oogstmarkt

– demonstraties van vele tientallen oude ambachten door Onstwedder Gaarv’n

– bakken van vers brood in een houtgestookte veldoven

– spekdikken bakken

– demonstraties boomzagen met een antieke zaagmachine

– demonstraties ‘Hoe de was was’ door vrijwilligers Oogstdag Lhee

– oldtimershow met antieke tractoren, bromfietsen, motoren, personenauto’s en vrachtwagens

– machinaal koren dorsen met authentieke dorsmachines

– optredens van clown

– springkussen

– kinderbraderie

– stokbroodjes bakken op houtvuur

13.30 uur – Groninger Boeren Boeldag , bezichtiging goederen vanaf 13.00 uur

diverse tijdstippen

– demonstraties met honden

– modeshow

– livemuziek door Miranda & The Music Boys, shanty- en amusementskoor ‘t Kompas en een draaiorgel

17.00 uur – einde van de festiviteiten

