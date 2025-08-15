Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente van Sellingen te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 17 augustus zenden we een opname van zondag 10 augustus vanuit de protestante gemeente van Sellingen uit.
Voorganger: Ds. Wams
Schriftlezing: 1 koningen 19 vers 1-16 & Mattheüs 5 vers 14-16
Thema: “Komt het nog goed met de mensheid”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 17 augustus uitgezonden en maandagavond 18 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs