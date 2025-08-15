Politie doet onderzoek naar een schietincident in zwembad de Papiermolen

GRONINGEN – De politie doet onderzoek naar een schietincident op donderdagavond 14 augustus omstreeks 18:25 uur aan de Papiermolenlaan in Groningen. Hierbij is ter hoogte van het zwembad meerdere malen geschoten. Onbekend is waarmee precies is geschoten. Er raakte niemand gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is in het onderzoek op zoek naar informatie en/of beelden.

De hulpdiensten kregen omstreeks 18:25 uur melding van een schietincident aan de Papiermolenlaan buiten bij het zwembad. Het zwembad is daarop direct ontruimd. Ten tijde van het incident waren enkele honderden mensen aanwezig in het zwembad.

Onderzoek ter plekke direct gestart

De politie is direct een onderzoek gestart ter plaatse naar de toedracht van het incident. Zo wordt er ter plaatse gesproken met getuigen en worden er camerabeelden uit de buurt bekeken. Zo willen we een beeld krijgen van wat zich daar precies heeft afgespeeld, waarmee geschoten is en wie dat heeft gedaan.

Jongen filmt incident

Inmiddels weet de politie dat er een jongen is die het gehele incident heeft gefilmd. Ten tijde van het incident droeg hij een wit hemd en een lichtblauwe broek. Graag komt de politie met hem in contact als getuige. Daarnaast zijn ze ook op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over het schietincident en die dit nog niet met de politie hebben gedeeld. Ook zijn ze op zoek naar beelden van het incident.

Getuigen, beelden en informatie gezocht

Ben jij de jongen met het witte hemd en de lichtblauwe broek, die ze zoeken als getuige? Of weet je wie dit is? Heb je meer informatie over het incident en heb je dat nog niet met de politie gedeeld? Of ben je in het bezit van beelden, die je al dan niet zelf hebt gemaakt van het incident? Dan komt de politie graag met je in contact. Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Hier kunnen ook beelden geüpload worden. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Groningen

Catharina Glazenburg