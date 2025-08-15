Stichting Bovem gaat rogge maaien

SMEERLING – Aanstaande zaterdagmiddag gaat Stichting Bovem rogge maaien bij Sassen in Smeerling.
Evenals eerdere jaren gaat Stichting Bovem aanstaande zaterdag rogge maaien op het perceel hoek Kampweg-Sluisweg bij Smeerling. Dit perceel wordt aangemerkt als een stukje natuurgebied, waar ieder jaar rogge gezaaid wordt. De grond wordt niet bemest.
Er worden zaterdag demonstraties gegeven op het gebied van rogge maaien. Dit gebeurt met een Mc Cormick binder, getrokken door een Mc Cormick trekker. Vrijwilligers zijn welkom. Ze moeten zelf een pikhaak meenemen.
De rogge zal in 2026 tijdens de Landbouwbeurs in Vlagtwedde en op de oldtimerdag in Vriescheloo gedorst worden.
Bron: Jan Borg
Catharina Glazenburg