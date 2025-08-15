Symposium over het vrouwenhart op Dress Red Day

EMMEN – Op maandag 29 september houdt de vakgroep Cardiologie van Treant het symposium ‘De Kracht van het Vrouwenhart’. Het is deze dag Dress Red Day: heel Nederland gaat in het rood gekleed om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
‘Elke dag worden in Nederland zo’n 300 vrouwen opgenomen op de Spoedeisende hulp of Eerste Hart Hulp vanwege hart- en vaatziekten. Dagelijks overlijden er gemiddeld 105 mensen aan deze aandoeningen, waarvan 55 vrouwen’, vertelt cardioloog en vrouwenhartexpert Ganiye Sahin van Treant. ‘Ondanks deze cijfers worden hartklachten bij vrouwen vaak later herkend, doordat de symptomen en het onderliggend lijden afwijken van die bij mannen. Het gevolg is dat hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen vormen.’
‘Met ons symposium willen wij bijdragen aan verandering. Het doel is om zowel het brede publiek als zorgprofessionals bewust te maken van het unieke klachtenpatroon bij vrouwen, het belang van tijdige diagnostiek en de juiste behandeling’, legt Sahin uit.
Over het symposium op Dress Red Day
Cardioloog en vrouwenhartexpert Ganiye Sahin gaat het symposium voorzitten. Het programma bestaat uit vier gespecialiseerde en enthousiaste sprekers van Treant: Marloes van der Wielen (cardioloog en vrouwenhartexpert), Karin Addens (medisch maatschappelijk werker), Willem-Peter Ruifrok (interventiecardioloog) en Anneke van den Berg (diëtist). Daarnaast komt patiënt mevrouw Höcűk als ervaringsdeskundige aan het woord.
Aanmelden voor 1 september
Het symposium ‘De kracht van het vrouwenhart’ vindt op maandag 29 september plaats in Bioscoop Kinepolis in Emmen. Inloop vanaf 18.00 uur, start programma om 18.30 uur, einde programma om 21.30 uur. Van tevoren aanmelden is gewenst en kan tot 1 september 2025 via mailadres: dressredday@treant.nl. Entree is gratis. Dresscode: rood.
Hartpoli voor vrouwen
Binnen Treant bestaat sinds vijf jaar de hartpoli voor vrouwen. Vrouwen met hart- en vaatziekten kunnen door huisartsen doorverwezen worden naar alle drie de ziekenhuislocaties van Treant: Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.
Bron: Treant
Catharina Glazenburg