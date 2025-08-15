Teamwork en dolle pret tijdens WK Biervatrollen in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Woensdagavond 14 augustus stond de schoolstraat in Vlagtwedde weer in het teken van teamwork, dolle pret en natuurlijk… het rollen van biervaten. Zeven teams verschenen aan de start, elk klaar om in een parcours vol obstakels en waterpartijen de snelste tijd neer te zetten.
Het ging niet alleen om kracht, maar vooral om samenwerking en behendigheid. Vanaf het eerste moment – het rollen van het vat over de wipwap – werd duidelijk dat het parcours ontworpen was om ieder team op de proef te stellen. Twee balken op verschillende hoogtes (1e balk eroverheen en 2e eronderdoor met biervat), het slepen van een platte kar naar een watercontainer, het letterlijk onderdompelen in water en het gevecht om het vat weer bovenop te krijgen: geen enkel onderdeel werd zonder gelach en gespetter volbracht.
De glijbaan zorgde voor het nodige spektakel, waarbij niet alleen het vat, maar ook de deelnemers naar beneden suisden. Daarna volgde de precisie-uitdaging: blinddoek op, aanwijzingen volgen en door een slalom heen. En alsof dat nog niet genoeg was, moesten de deelnemers met een aardappel tussen de knieën het laatste stuk overbruggen.
De grote finale bestond uit pure teampower: het biervat werd op een plaat gezet en met behulp van een fietspomp omhoog geperst. Zodra de juiste hoogte bereikt werd, stopte de klok.
Onder luid applaus en aanmoedigingen van het publiek werd er hard gestreden, maar bovenal veel gelachen – precies zoals het hoort tijdens de Week der Besten. Het WK Biervat Rollen bewees opnieuw dat een goed biervat niet alleen gevuld, maar ook gerold moet worden.
Uitslag Teams WK Biervat Rollen :
- Boermarke
- Duo Nooitgedacht
- Onstwedderweg
- De Mallemeulen
- Wollinghuizerweg
- Partycentrum Rendering
- Rood
Tekst en video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
Catharina Glazenburg