Theatergroep De Barkhoorn opent met spannend ‘Moordweekend’ in Sellingen

SELLINGEN – In het sfeervolle Openluchttheater van Sellingen is donderdag 14 augustus de reeks voorstellingen van Moordweekend van start gegaan. Theatergroep De Barkhoorn weet het publiek te boeien met een mix van spanning, humor en onverwachte wendingen.
Wat begint als een ontspannen yogaweekend op een afgelegen boerderij, verandert al snel in een mysterieus avontuur. Vier dames en een heer, ieder met een geheel eigen karakter, hebben zich ingeschreven voor een weekend vol rust en ontspanning. Al snel blijkt dat samenleven met zulke uiteenlopende types geen eenvoudige opgave is. De sfeer slaat volledig om wanneer een van de deelnemers spoorloos verdwijnt, de telefoonverbinding uitvalt en onheilspellende geluiden door de nacht klinken.
Tijdens de première genoten circa 85 bezoekers zichtbaar van het spel, waarbij spanning en komische momenten elkaar in rap tempo afwisselden.
De voorstellingen zijn nog te zien op 15, 16 en 21, 22, 23 augustus in het Openluchttheater Sellingen. Aanvang is telkens om 20.00 uur; de deuren openen om 19.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website van het theater of, zolang beschikbaar, aan de kassa.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg