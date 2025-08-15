Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 Malou Vos: Reportage live vanaf de Braderie
09.45 Leo Teuben – Week der Besten in Vlagtwedde
10.15 Arthur van der Kamp – Workshop middeleeuwse dans in Nieuw-Beerta
10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport
11.15 Malou Vos: Reportage live vanaf de Braderie in Vlagtwedde
11.45 Elise Kerner – Yoga in ’t Veen in Valthermond
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.
Catharina Glazenburg
Bron: Groningen1