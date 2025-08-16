VLAGTWEDDE – Alles werkt mee bij de 28ste Historische TT Vlagtwedde
De vandaag gehouden Historische TT Vlagtwedde kijkt terug op een zeer geslaagde dag.
Onder een stralende zon en met prachtig weer genoten bezoekers, waaronder een behoorlijk aantal motorliefhebbers uit Duitsland, en deelnemers volop van de unieke sfeer die het voor 28ste keer georganiseerde evenement kenmerkt.
De organisatie heeft veel enthousiaste berichten ontvangen. Bezoekers spraken hun waardering uit voor de pendelbus, die dit jaar voor het eerst werd ingezet en zeer positief werd ontvangen.
Ook de gezellige sfeer werd veelvuldig genoemd, wat bijdroeg aan het succes van de dag.
De Historische TT Vlagtwedde was opnieuw een ware belevenis waarin, samen met publiek, vrijwilligers en deelnemers de oude tijden weer tot leven zijn gebracht. Daarom is de organisatie ook erg blij met de vrijwilligers en de sponsoren en dankt ze hartelijk voor hun inzet en steun.
Zij zeggen “Zonder deze inzet zou dit evenement niet mogelijk zijn”. Ook de fijne samenwerking met CRT werd bijzonder gewaardeerd.
Nadat wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde de races opende en achterop de quad plaats nam voor het defilé van de deelnemende coureurs over het parcours gingen de races van start.
Gestart werd er tegen kwart voor één met de 50 cc en de 125 cc motoren.
Gereden werd er verder in de klasse 250 cc, 350 cc, oldtimers, 500 cc en de zijspancombinaties.
Daarna werd er een vlot programma afgewerkt voor de rest van de races.
De uitslagen van deze regelmatigheid races zijn nog niet bekend.
Foto’s : Geert Smit
