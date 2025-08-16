AV Aquilo organiseert Lutje Opstap en verkennen RUN-parcours

WINSCHOTEN – Atletiekvereniging Aquilo organiseert ook dit jaar weer een aantal evenementen in aanloop naar de RUN van Winschoten en de Lutje RUN.
Op zaterdag 13 september wordt de RUN van Winschoten weer gehouden en een dag eerder, op vrijdagavond 12 september, is het weer tijd voor de Lutje RUN, die weer gehouden zal worden op de atletiekbaan van Aquilo.
Lutje Opstap
Doe je mee aan de Lutje Run? En wil je je goed voorbereiden? Noteer dan alvast zaterdag 30 augustus en zaterdag 6 september van 10:00 uur tot 11.30 uur. Dan organiseert de jeugdafdeling van Aquilo de Lutje opstap.
We laten je kennismaken met verschillende vormen van atletiek en op beide ochtenden wordt geoefend met de afstand die je bij de Lutje Run gaat rennen. Na afloop krijg je een certificaat met je gerende tijd mee naar huis.
Parcoursverkenning RUN parcours
Ook de volwassenen krijgen de gelegenheid om zich optimaal voor te bereiden op het 10 kilometer lange parcours door de straten van Winschoten. Op donderdagavond 4 september kun je het parcours alvast verkennen met Aquilo!
Verzamelen en warming-up om 19.00 uur bij het clubgebouw van de AV Aquilo aan de Bovenburen in Winschoten. Om 19.30 is de start van de verkenningsloop. Er wordt in verschillende groepen worden gelopen, ieder op het tempo wat bij haar of hem past.
Voor beide evenementen geldt: van te voren aanmelden is niet nodig. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom!
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht op de internetsite van Aquilo: www.avaquilo.nl. Voor meer info over de RUN kun je kijken op www.runwinschoten.nl.
Bron: Michiel van der Spek
Catharina Glazenburg