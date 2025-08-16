AV Aquilo organiseert Lutje Opstap en verkennen RUN-parcours

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 16 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ANDER WEERBEELD | WARMTE VOORBIJ

We zijn met veel bewolking begonnen, maar de zon komt er vandaag roch redelijk bij. Wel blijven er bewolkte momenten en er zijn natuurlijk ook stapelwolken, en het is ook minder warm met een maximum rond 22 graden. De wind is matig uit noord tot noordoost met windkracht 3 tot 4.

Vannacht zal er uit het noorden weer wat meer bewolking komen en er zou vannacht of morgenochtend ook een drup regen kunnen vallen. Morgenmiddag zijn er weer zonnige perioden maar ook morgen is het niet zo warm: maximum ook morgen rond 22 graden en ook morgen een matige noord-noordoostenwind, met vlagen tot in de windkracht 5.

Na dit weekend hebben we maandag en dinsdag een zwakke tot matig wind uit het noordoosten. Daardoor kan de bewolking beter breken en er is dan meer zon. Dat geeft ook hogere temperaturen: maxima begin volgende week van 23 tot 25 graden. Woensdag draait de wind terug naar het noorden en dat brengt dan meer bewolking en vooral eind volgende week ook enkele buien.