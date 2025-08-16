Drukke tweede dag Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival

WINSCHOTEN – De tweede dag van het Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival trok weer veel bezoekers naar het stadspark van Winschoten. Bezoekers genoten van een gevarieerd programma met indrukwekkende optredens van onder anderen Celtica Pipes Rock, adembenemende roofvogelshows, spectaculaire vuuracts en demonstraties van ambachtslieden en re-enactors.
Ook de uitgebreide Steampunk Area, de kleurrijke fantasymarkt met meer dan 120 kramen, boogschutters en de vele bezoekers in prachtige kostuums zorgden voor een magische sfeer.
Dit jaar viert het festival zijn tiende editie, georganiseerd door de familie Zweep, en is het inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat ook internationaal steeds meer bekendheid geniet.
Op zondag is er nog volop gelegenheid om dit unieke festival te bezoeken en de middeleeuwse en fantasiewereld in Winschoten zelf te beleven.
Meer info: www.middeleeuws-winschoten.nl
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Voor meer foto’s klik HIER (2 delen)
Catharina Glazenburg