Historische roggenoogst bij Smeerling

SMEERLING – Vandaag oogstte Stichting Bovem uit Bourtange op bijzondere wijze rogge op een perceel grond in Smeerling, gelegen aan de Onstwedderweg tegenover de familie Sassen. Het werk werd uitgevoerd met een klassieke Mc Cormick trekker en een Mc Cormick binder, wat de oogstdag een nostalgisch karakter gaf.
Hoewel de opbrengst bescheiden was, kwam dat niet als een verrassing. Het betreffende perceel kent een rijke historie. Ruim vijftig jaar geleden werden hier tijdens de ruilverkaveling een twintigtal graven ontdekt van zowel volwassenen als kinderen. Archeologisch onderzoek wees destijds uit dat de overledenen zo’n 3.000 jaar geleden in foetushouding waren begraven. Uit respect voor deze vondst werd besloten de graven niet te verstoren, maar af te dekken met een dikke laag aarde.
Tegenwoordig heeft het perceel de status van natuurgebied. Jaarlijks wordt er rogge ingezaaid, zonder gebruik van meststoffen. De oogst vormt een vast onderdeel van het agrarische erfgoed dat Stichting Bovem levend houdt. De rogge die vandaag werd binnengehaald, zal volgend jaar opnieuw een rol spelen: tijdens de Landbouwbeurs in Vlagtwedde en de oldtimerdag in Vriescheloo wordt het graan op traditionele wijze gedorst.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg