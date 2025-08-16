DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Bij een verkeerscontrole op de Neuschanzer Straße viel gistermorgen om half negen een 38 jarige automobilist uit Espelkamp door de mand. Hij overhandigde de agenten en vervalst Italiaans rijbewijs. Daarnaast bleek hij onder invloed van cocaïne te verkeren. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek. Het vervalste rijbewijs is in beslaggenomen.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
