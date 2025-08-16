Kruising Zuidlaarderweg – Kielsterachterweg afgesloten

VEENDAM, HOOGEZAND – Weggebruikers moeten vanaf 18 augustus a.s. rekening houden met een afsluiting van de kruising Zuidlaarderweg en Kielsterachterweg (N385). Tot en met 12 september is de kruising volledig gestremd vanwege de aanleg van een veilige fietsoversteek.
Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer tussen Hoogezand en Veendam niet mogelijk via de N385. Automobilisten worden omgeleid via de N33 en de A7. Fietsers kunnen wél langs het werkgebied.
De provincie Groningen wil met de werkzaamheden de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeteren. De aanleg van de fietsoversteek is onderdeel van een breder plan om fietsroutes in de regio veiliger en aantrekkelijker te maken.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg