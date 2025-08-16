Organisatie kijkt met veel voldoening terug op Fietsdriedaagse Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Evenals voorgaande jaren werd in de Week der Besten opnieuw een fietsdriedaagse georganiseerd. Het betrof de 41e editie van dit traditionele fietsevenement met een viertal routes vanuit Vlagtwedde door het mooie Westerwolde. Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 augustus konden de deelnemers een lange of een korte route fietsen met onderweg een stempelpost bij een horecagelegenheid. Voor diegene die één van deze dagen niet de mogelijkheid had te fietsen, was er een inhaaldag op donderdag 14 augustus.
De start van de fietstochten was iedere middag bij Jongerencentrum Bthere op de hoek van de Wilhelminastraat / Kraaikampweg in Vlagtwedde. De deelnemers kregen bij de start van iedere tocht een traktatie mee voor onderweg en na drie routes te hebben gefietst ontvingen alle deelnemers een medaille met opdruk als herinnering aan deze editie.
Uiteindelijk verschenen er dit jaar 390 geregistreerde deelnemers aan de start, een iets groter aantal dan het voorgaande jaar. Hoewel het bij vlagen erg warm was tijdens de fietsdagen, is het mooi te constateren dat de fietsdriedaagse ook dit jaar weer de nodige tevredenheid opleverde bij zowel de deelnemers, de meehelpende vrijwilligers als de organisatie.
De routes van deze fietsdriedaagse zijn andermaal in een mooi boekje verwerkt, zodat de tochten ook nog eens gefietst kunnen worden als daar tijdens de Week der Besten niet direct de mogelijkheid toe was. Wil men in het bezit komen van het routeboekje, dan is dat af te halen op het adres Oostersingel 14 in Vlagtwedde. Het boekje kost € 3,00.
Met de 42e fietsdriedaagse in het verschiet, kijkt de organisatie nu al met het nodige enthousiasme vooruit naar de editie van 2026.
Bron en foto’s: Harm Jan Pleiter
Catharina Glazenburg