Politie onderzoekt vernielingen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Naast meerdere autobranden en brand in speeltoestel, schuurtje, kliko’s en een regenwaterton doet de politie ook onderzoek naar vernielingen in Stadskanaal.
Zo zijn er bij het sprookjespad in het Pagebos houten voorwerpen omver gegooid en gesloopt, is er een boom uit de grond getrokken en hekwerk verdwenen. Dit is al de tweede keer in korte tijd dat daar vernielingen worden gepleegd. De daders hebben een van takken gemaakt hakenkruis achtergelaten.
Bij Zwembad Noord in Stadskanaal dacht iemand grappig te zijn door met een spanband een geparkeerde auto aan een hekwerk vast te zetten, met behoorlijke schade tot gevolg. Het gebeuren is op camera vastgelegd meldt Zwembad Noord op Facebook. Het zwembad roept de dader op zichzelf te komen melden, zodat het niet nodig is dat ze de beelden op Facebook plaatsen.