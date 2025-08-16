Traiteurslager Huizing Viswedstrijd op 10 september

OUDE PEKELA – Op woensdag 10 september organiseert HSV de Beurs in samenwerking met de Stichting Jaarmarkt weer de Traiteurslager Huizing Viswedstrijd.
De inschrijving voor de jeugd tot 14 jaar is vanaf 17.00 uur op het Lido terrein.
Men krijgt bij de inschrijving een nummer welke correspondeert met de plaats waar je gaat vissen.Er zal gevist worden vanaf de Wedderklap tot aan de Draijerswijk.
Om 17.30 uur starten ze nadat de toeter is gegaan. Alle gevangen vissen moet je in een emmer doen. Ze gaan geen gebruik maken van een leefnet. Er zal tussentijds door controleurs worden gemeten. Ze stoppen om 19.30 uur en de prijsuitreiking is om 20.00 uur. Alle deelnemers ontvangen een leuke attentie en voor de eerste drie per categorie is er een beker.
Voor de jeugd zijn er 3 leeftijdscategorieën:
– 6 t/m 8 jaar
– 9 t/m 11 jaar
– 12 t/m 15 jaar
De seniorenwedstrijd begint om 17.30 uur en er zal gevist worden tot 21.15 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 21.45 uur op het Lido terrein.
De senioren vissen vanaf de brug van Burg van Weringstraat tot aan de Unionbrug.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg