Video Historische TT Vlagtwedde 2025

VLAGTWEDDE – De Historische TT Vlagtwedde kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Onder een stralende zon en met prachtig weer genoten bezoekers en deelnemers volop van de unieke sfeer die dit evenement kenmerkt.
‘We hebben veel enthousiaste berichten mogen ontvangen. Bezoekers spraken hun waardering uit voor de pendelbus, die dit jaar voor het eerst werd ingezet en zeer positief werd ontvangen. Ook de gezellige sfeer werd veelvuldig genoemd, wat bijdroeg aan het succes van de dag’, vertelt de organisatie.
De Historische TT Vlagtwedde was opnieuw een ware belevenis, waarin de oude tijden weer tot leven zijn gebracht.
‘Wij willen graag alle vrijwilligers en sponsoren nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en steun. Zonder hen zou dit evenement niet mogelijk zijn. Ook de fijne samenwerking met CRT hebben wij bijzonder gewaardeerd. Het is prachtig om te zien hoe jong en oud samen genieten van de historie en de beleving die de Historische TT Vlagtwedde brengt. Dat maakt al het werk dubbel en dwars waard,’ aldus de organisatie.
‘Met elkaar hebben we er een onvergetelijke dag van gemaakt en kijken we met trots terug op een editie vol saamhorigheid, passie en historie’.
Video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws
Klik HIER voor onze reportage
Catharina Glazenburg