Bezoekers genieten bij het Hoogzomerfestival bij Kwekerij Jacobs Vriescheloo

VRIESCHELOO – Dit weekend organiseerde Kwekerij Jacobs in Vriescheloo het jaarlijkse Hoogzomerfestival. Het evenement trok vele tuinliefhebbers, die genoten van een kleurrijke bloemenpracht en inspirerende demonstraties.
De absolute blikvangers waren de Heleniums. Als officiële houder van de Nederlandse Planten Collectie Helenium bezitten Dori en Henk Jacobs inmiddels ruim honderd cultivars. In augustus staan deze zonnekruidsoorten volop in bloei en vormen ze een oogstrelend schouwspel. Tijdens het festival zorgden bijen, hommels en vlinders in de middagzon voor een levendige en zomerse sfeer.
Naast de bloemenpracht bood het festival ook ruimte aan kunst. Bezoekers konden keramiek bewonderen en een bijzondere Raku-stookdemonstratie bijwonen, verzorgd door Anneke en Frans Gebert uit Ommelanderwijk. Het samenspel van bloemen, kunst en ambacht maakte het Hoogzomerfestival tot een feest voor alle zintuigen.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg