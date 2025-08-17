Damclub Winschoten present op ‘Hoogeveen Open’

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN – Damclub Winschoten was vertegenwoordigd bij het ‘Hoogeveen Open’ damtoernooi.

De Hoogeveense Damclub HDC wist voor deze 16e editie 118 deelnemers aan zich te binden voor het “Hoogeveen Open” damtoernooi, dat plaats vond van 11 t/m 16 augustus plaats in “Het Activum” in Hoogeveen. Onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond werkten de deelnemers 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut bonus per zet”. Bij dit internationale toernooi kwamen de deelnemers naast Nederland uit Frankrijk, Frans Gyuana, Litouwen, Suriname, België en Azerbeidzjan. Als internationaal scheidrechter fungeerde, evenals de vorige editie, de uit België afkomstige Johan Demasure. Toernooiwinnaar werd MF Ronald Kreeft uit Hoogeveen met 13 punten uit 8 partijen met als goede tweede MI Farhad Huseynov uit Azerbeidzjan eveneens 13 punten, echter minder tegenstandsrating. Het uitkomen tegen een hogergeplaatste speler levert namelijk meer tegenstandspunten op. Het podium werd gecompleteerd met als derde MI Thomy Lucien Mbongo uit Frankrijk.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met Ben Dekens uit Eext, Egbert Wierenga uit Scheemda, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Johan Tuenter uit Westerlee, Rob Knevel en Geert Lubberink beide uit Winschoten vertegenwoordigd in Hoogeveen. Over het algemeen werden goede en leerzame partijen gespeeld door bovengenoemde liefhebbers. Ben Dekens behaalde het beste resultaat met een + 1 score. Dit leverde Ben met 9 punten uit 8 partijen een ratingwinst op van 5 punten en heeft nu 1111 KNDB punten. Janick Lanting kwam tot 7 punten en zag zijn totaal met 6 punten stijgen naar 963 KNDB rating. Rob Knevel kwam eveneens tot 7 punten maar zakte enigszins met 4 punten naar 1061. Geert Lubberink sprokkelde eveneens 7 punten bijeen, echter de KNDB-rating liep gestaag op van 1001 naar 1005 punten. Egbert Wierenga scoorde 6 punten en heeft nu 891 ratingpunten. Han Tuenter consolideerde zijn resultaat van vorige jaar en kwam wederom tot 5 punten, echter Johan zakte deze editie naar 891 ratingpunten.

Volle damkalender

Zondag 17 augustus zijn de dames, in dezelfde locatie begonnen aan het “Basalt World Championship Blitz Women”, vervolgens gaan de dames op maandag 18 augustus beginnen met het Basalt World Championship Super Blitz Women”. Beide toernooien kennen 11 ronden “Zwitsers systeem”. Het speeltempo daarentegen bij Blitz is “Fischer 5 basis minuten + 3 bonus seconden”. Bij Super Blitz beginnen de dames met minder bedenktijd, namelijk “Fischer 3 + 2”.

Golden Praag

Van maandag 18 t/m 24 augustus wordt de 45e editie van “Golden Praag Open” afgewerkt in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het toernooi omvat 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 +1”. Rob Knevel uit Winschoten neemt deel aan dit toernooi.

Drachten

Drachten staat vanaf dinsdag 19 t/m donderdag 28 augustus bol van diverse dam-activiteiten. Het begint 19 t/m 28 augustus met het NK-dammen voor 14 heren senioren.

De 10 dames beginnen 22 augustus t/m 28 augustus aan hun NK-titelstrijd. Beide zogenaamde rond-toernooien kennen een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Tevens wordt op zogenaamde elektrische borden gespeeld, waarbij de partijen semi-live (met enige vertraging) zijn te volgen via de KNDB-site. GMI Harm Wiersma uit Goutum verzorgt hierbij, evenals de vorige editie, de explicatie.

Massadamkamp voor jeugdspelers

Vrijdag 22 augustus staat de massadamkamp voor jeugd 7-tallen tussen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op het programma. Damclub Winschoten neemt met een zestal jeugdspelers deel voor de provincie Groningen.

“Droomdamsterstoernooi”

Zaterdag 23 augustus vindt het 6e “Droomdamsterstoernooi” voor meisjes t/m 19 jaar, plaats. Damclub Winschoten neemt hier met 2 meisjes aan deel. De meisjes werken 7 ronden “Zwitsers systeem”, met een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde, echter zonder klok. De groep wordt gesplitst in een groep t/m 16 jaar en de overige groep van

17 t/m 19 jaar.

NK-clubdammen voor viertallen

Eveneens op zaterdag 23 augustus vindt het NK-clubdammen voor viertallen plaats.

Oost-Groningen is vertegenwoordigd met een team van Damclub Meeden, dat bestaat uit Sandra en Bé Brakels, Egbert Wierenga en Jan Starke.

Simultaan GMI Auke Scholma

Woensdag 27 augustus neemt GMI Auke Scholma uit Baflo het op tegen een 25 dammers.

Aan deze simultaanseance neemt Johan Mulder uit Hoogezand deel. Johan is lid van Damclub Winschoten.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg